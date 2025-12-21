Dramma in Egitto nave da crociera speronata sul Nilo | muore una cittadina italiana
Momenti di terrore sul Nilo dove una crociera si è trasformata in tragedia. Una cittadina italiana è deceduta per le ferite riportate dopo che la nave a bordo della quale viaggiava si è scontrata con un’altra imbarcazione nella zona di Luxor, nel sud dell’Egitto, un’area molto frequentata dai turisti per le bellezze architettoniche, archeologiche e naturali. La donna deceduta si chiamava. 🔗 Leggi su Feedpress.me
