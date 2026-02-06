Porto venerdì di sciopero | Genova al centro della protesta internazionale

Questa mattina a Genova si sono fermati i lavoratori dei porti e delle Autorità portuali. Lo sciopero nazionale, indetto dal sindacato Usb, ha coinvolto anche 20 altri porti in Europa. La protesta dura tutto il giorno e si concentra sulle rivendicazioni dei lavoratori. La città si prepara a una giornata di stop e manifestazioni.

Oggi, venerdì 6 febbraio, è il giorno dello sciopero nazionale dei lavoratori dei porti e delle Autorità portuali, una mobilitazione indetta dal sindacato Usb che fa parte di un'ampia protesta internazionale che vede coinvolti 21 tra i più importanti porti d'Europa. Non solo Genova, ma anche, tra.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Porto Genova Sciopero della Cgil, oggi corteo in centro a Genova. Disagi annunciati per scuole e trasporti Oggi a Genova si svolge un corteo della Cgil nel centro cittadino, con proteste contro il governo Meloni e la manovra finanziaria. Ansaldo Energia, monta la protesta. I lavoratori in sciopero: “Il lavoro resti a Genova” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Porto Genova Argomenti discussi: Porto, venerdì di sciopero: Genova al centro della protesta internazionale; Unione Sindacale di Base: I portuali non lavorano per la guerra, 6 febbraio giornata di lotta internazionale; Se il carico è di guerra, il porto si ribella: da Ancona parte lo sciopero internazionale degli scali; Porti europei contro le guerre, Livorno in sciopero il 6 febbraio. Venerdì 6 febbraio i portuali europei in sciopero contro la guerra: alle 18,30 presidio a San BenignoGenova al centro della mobilitazione internazionale che coinvolge 21 scali: stop ai traffici di armi e richiesta di corridoi umanitari, insieme alle rivendicazioni su salari e sicurezza sul lavoro ... lavocedigenova.it Lavoratori portuali contro le guerre, domani sciopero e presidio anche a GenovaTornano in piazza i lavoratori portuali di Genova. Una manifestazione indetta, a livello internazionale, per la giornata di venerdì 6 febbraio. Alla base il contrasto al traffico d'armi nei porti che ... primocanale.it Venerdì 6 febbraio saremo in presidio al porto di Crotone, in occasione dello sciopero internazionale contro la guerra, proclamato dalle organizzazioni sindacali internazionali dei lavoratori portuali. Insieme all’Unione Sindacale di Base (USB), associazioni e facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.