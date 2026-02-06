Porto venerdì di sciopero | Genova al centro della protesta internazionale

Questa mattina a Genova si sono fermati i lavoratori dei porti e delle Autorità portuali. Lo sciopero nazionale, indetto dal sindacato Usb, ha coinvolto anche 20 altri porti in Europa. La protesta dura tutto il giorno e si concentra sulle rivendicazioni dei lavoratori. La città si prepara a una giornata di stop e manifestazioni.

Oggi, venerdì 6 febbraio, è il giorno dello sciopero nazionale dei lavoratori dei porti e delle Autorità portuali, una mobilitazione indetta dal sindacato Usb che fa parte di un'ampia protesta internazionale che vede coinvolti 21 tra i più importanti porti d'Europa. Non solo Genova, ma anche, tra.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

