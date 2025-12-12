Sciopero della Cgil oggi corteo in centro a Genova Disagi annunciati per scuole e trasporti

Ilsecoloxix.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Genova si svolge un corteo della Cgil nel centro cittadino, con proteste contro il governo Meloni e la manovra finanziaria. La mobilitazione interessa anche il settore sanitario ligure e l’ex Ilva, prevedendo disagi per scuole e trasporti. La manifestazione riflette le crescenti tensioni sociali e le richieste di cambiamenti nelle politiche nazionali e locali.

Mobilitazione contro il governo Meloni: “No alla manovra”. Ma in primo piano ci sono anche la sanità ligure e l’ex Ilva. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

