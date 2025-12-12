Sciopero della Cgil oggi corteo in centro a Genova Disagi annunciati per scuole e trasporti

Oggi a Genova si svolge un corteo della Cgil nel centro cittadino, con proteste contro il governo Meloni e la manovra finanziaria. La mobilitazione interessa anche il settore sanitario ligure e l’ex Ilva, prevedendo disagi per scuole e trasporti. La manifestazione riflette le crescenti tensioni sociali e le richieste di cambiamenti nelle politiche nazionali e locali.

#12dicembre Oggi lo #sciopero generale indetto dalla #Cgil contro la Legge di Bilancio. Coinvolgerà tutti i settori: dalla scuola alla sanità ai trasporti. Stop di 24 ore per i taxi, treni fermi da mezzanotte alle 21, trasporto locale con variazioni da città a città. Gli - facebook.com Vai su Facebook

Lo #sciopero generale del #12dicembre, proclamato dalla #Cgil contro la legge di bilancio, coinvolge tutti i settori, pubblici e privati e sono previste #manifestazioni in numerose città italiane, da nord a sud. Vai su X

CGIL, a Roma il corteo nazionale contro la manovra: Soldi ai cittadini, non alle armi

