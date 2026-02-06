Ponte ul torrente Termina | senso unico alternato dall' 11 al 21 febbraio

Dal 11 al 21 febbraio, il ponte sul torrente Termina a Traversetolo sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni. La provincia ha avviato i lavori di messa in sicurezza che richiederanno l’istituzione di un senso unico alternato. I mezzi dovranno seguire percorsi alternativi durante tutto il periodo di intervento. La strada resterà chiusa durante le ore notturne e nei fine settimana. La Provincia invita gli automobilisti a pianificare in anticipo gli spostamenti e a rispettare la segnaletica temporanea.

Lavori di messa in sicurezza per il ponte sul torrente Termina lungo la provinciale 513r a Traversetolo al km 0+500. La Provincia di Parma ha disposto il rifacimento dei giunti di dilatazione del manufatto con intervento affidato alla ditta Combicons s.r.l.Per consentire l’esecuzione dei lavori.🔗 Leggi su Parmatoday.it

A partire da venerdì 12 dicembre, lungo la strada provinciale 5 a Cavezzo, sarà istituito un senso unico alternato con controllo a vista nel tratto del ponte sul canale Diversivo, per consentire un'ispezione.

