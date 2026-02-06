Polizia interviene dopo sparatoria di litigio in Via Giordano Bruno | nessun colpo effettivamente sparato

La polizia è intervenuta questa mattina in via Giordano Bruno dopo una segnalazione di sparatoria durante una lite. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno scoperto che nessun colpo era stato effettivamente sparato. La gente nel quartiere si era spaventata e aveva chiamato le forze dell’ordine, ma alla fine l’allarme si è rivelato ingiustificato. Per ora, nessuno è stato arrestato e gli investigatori continuano a chiarire cosa sia successo davvero.

**Un'allarme in via Giordano Bruno: paura per uno sparatore, pace in realtà.** Quella di giovedì 5 febbraio, alle 8 del mattino, sembrava una situazione seria. Un uomo aveva lanciato un allarme: "Venite, qualcuno ha sparato". Era un'esclamazione che avrebbe potuto far sospettare una tragedia, forse un incidente fatale. Ma la verità, come ha scoperto la polizia, era ben diversa. In realtà, non era stato sparato alcun colpo. Era soltanto una lite tra due uomini, accesa in un appartamento di un condominio a Livorno, nel quartiere nord della città. La polizia è intervenuta rapidamente. Due volanti hanno raggiunto l'indirizzo indicato: via Giordano Bruno, in località centrale del quartiere.

