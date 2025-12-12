Santa Lucia mercatini e la Babbo Run | cosa fare a Brescia nel weekend

Il weekend di metà dicembre a Brescia si preannuncia ricco di eventi e atmosfere festive. Tra i mercatini natalizi, le tradizionali celebrazioni di Santa Lucia e la suggestiva Babbo Run, la città si prepara a vivere momenti di magia e allegria, invitando grandi e piccini a immergersi nell'atmosfera natalizia.

Finisce la settimana, e in questa prima metà di dicembre si aprono le porte per un weekend carico di magia: sabato mattina le bimbe e i bimbi della provincia troveranno al loro risveglio i regali di santa Lucia. Che fare per prolungare la festa? Si può per esempio recarsi ai mercatini del Parco. Bresciatoday.it Santa Lucia, 13 dicembre: dove si festeggia in Lombardia? - Nel Pavese la figura più attesa resta Babbo Natale, ma Santa Lucia mantiene un ruolo significativo, soprattutto nelle zone di c ... ilgiorno.it Santa Lucia a Pavia: tradizioni lombarde, idee per bambini e dolci tipici del 13 dicembre - Santa Lucia a Pavia e nel Pavese: storia della festa, letterina e asinello, dolci tipici, chiese, mercatini e idee last minute per vivere il 13 dicembre con i bambini. paviafree.it Come tradizione vuole , a Santa Lucia non possono mancare " i zepp'r " , le zeppole bollite un dolce tanto antico e povero quanto buono ?? RICETTA NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

