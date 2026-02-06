Piromalli rimane in carcere | no alla scarcerazione dovuta a condizioni sanitarie critiche

Giuseppe Piromalli, il boss della ’ndrangheta di Gioia Tauro, rimane in cella. Il tribunale di Reggio Calabria ha deciso di non concedere la scarcerazione, nonostante le condizioni di salute critiche dell’indagato. La richiesta della difesa è stata respinta e Piromalli dovrà continuare a scontare la pena in carcere.

Giuseppe Piromalli, il boss della 'ndrangheta di Gioia Tauro, resta in carcere. Il tribunale della libertà di Reggio Calabria ha respinto la richiesta della difesa per la sua scarcerazione, causata da condizioni sanitarie gravi. La decisione, emessa dopo un esame approfondito della documentazione medica fornita, impedisce a Piromalli di essere trasferito in un centro sanitario o di essere liberato in regime di misura cauteria attenuata. La difesa, guidata dall'avvocato Domenico Infantino, ha ora presentato un ricorso per Cassazione contro il provvedimento. Piromalli, noto per essere uno dei vertici storici della cosca di Gioia Tauro, è stato arrestato poco prima dell'operazione "Res-Tauro", condotta dalla Direzione distrettuale antimafia.

