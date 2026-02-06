Pirati dei Caraibi 6 | Novità e futuro del franchise con nuovi personaggi e Jack Sparrow

Pirati dei Caraibi 6 si avvicina alle riprese e i fan aspettano con entusiasmo. La saga si prepara a tornare con nuovi personaggi, tra cui il figlio di Jack Sparrow e una protagonista inedita, Margot Robbie. La produzione promette sorprese e un’avventura tutta da scoprire.

Disney sta preparando il ritorno di Pirati dei Caraibi con un nuovo capitolo, il sesto della saga, che sembra finalmente prendere forma dopo anni di incertezze. Il franchise, uno dei più amati del cinema moderno, sta cercando di ripartire con nuove idee, ma anche con il peso delle sue origini e il legame indissolubile con il personaggio di Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp.

Pirati dei Caraibi 6, Disney punta al figlio di Jack Sparrow?Secondo nuove indiscrezioni, Disney starebbe valutando un nuovo capitolo di Pirati dei Caraibi con protagonista il figlio di Jack Sparrow e il supporto di Margot Robbie. comingsoon.it

Pirati dei Caraibi 6 prende forma: svelate le ultime novità sul futuro del franchiseLe ultime indiscrezioni su Pirati dei Caraibi 6 svelano la possibile direzione del nuovo film e i nodi cruciali sul futuro della saga. bestmovie.it

Secondo un’indiscrezione rilanciata da Jeff Sneider (The InSneider), la bozza di sceneggiatura di “Pirati dei Caraibi 6” starebbe ragionando su un vero passaggio di testimone: al centro ci sarebbe il figlio di Jack Sparrow. L’idea sarebbe quella di aprire la sag facebook