Tra duelli e poteri oscuri le avventure di Jack Sparrow tornano a teatro con il musical La maledizione dei Caraibi

Domenica 15 marzo, sul palco del Pala Bcc Romagnolo (ex Carisport) torna protagonista la tradizione del musical con “La Maledizione dei Caraibi”. Il musical, ambientato nel 1700 racconta le avventure di Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth Swan e Angelica Teach, figlia del temuto Barbanera. I loro destini si incrociano nella ricerca del leggendario forziere di Davy Jones, che racchiude il cuore e il potere oscuro del più temuto pirata dei sette mari. Tra tempeste, duelli e antiche maledizioni, i protagonisti affrontano un viaggio che diventa metafora di libertà, coraggio e scelta del proprio destino.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

