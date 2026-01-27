Quando la Fallaci raccontava le miss Niente pin-up solo ragazze a posto

Questo libro raccoglie i primi articoli giornalistici di Oriana Fallaci, tra cui il suo reportage sul concorso di bellezza internazionale del 1950. Un’occasione per scoprire l’approccio sobrio e diretto della scrittrice, lontano da enfasi e sensazionalismi. Attraverso queste pagine, si può apprezzare il suo stile autentico e il modo in cui affrontava temi di costume e cultura, offrendo uno spaccato della società dell’epoca.

Un libro raccoglie i primi articoli giornalistici della scrittrice. Come quello nel quale presentava un concorso di bellezza internazionale svoltosi nel 1950. E in cui ogni Paese aveva una sua idea della reginetta perfetta. Erano circa le tre del pomeriggio quando, l'altra sera, un pullman rosso carico di valige e di bauli si fermò sul lungomare di Rimini, davanti all'Hotel Excelsior. Lì dentro, nella hall, numerose persone fra cui fotografi e giornalisti, appostati da oltre tre ore, attendevano impazienti. Qualcuno, dopo una sfilza di borbottii nervosi, aveva finito per appisolarsi. Un grido «Eccole!» lo risvegliò.

