Pierfrancesco Favino rende omaggio a Giorgio Armani alle Olimpiadi invernali 2026

Pierfrancesco Favino ha reso omaggio a Giorgio Armani durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026. L’attore italiano ha sfilato vestito con un abito Armani, facendo il suo ingresso sul palco davanti a migliaia di spettatori e milioni di telespettatori in tutto il mondo. Favino ha mostrato il suo rispetto per lo stilista e il suo stile elegante, partecipando a un evento che ha coinvolto l’Italia e il mondo intero.

Pierfrancesco Favino in Giorgio Armani, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026. E non poteva essere altrimenti. Un po' perché, nel tempo, lo sappiamo bene, l'attore ha costruito con la maison un rapporto che va ben oltre il classico red carpet; e un po' perché un omaggio allo stilista — scomparso lo scorso settembre — era stato preannunciato. E doveroso. E allora chi meglio di colui che ha reso Armani un linguaggio, personale e coerente, molto più che un semplice abito di scena, per rappresentarlo davanti al mondo intero. Pierfrancesco Favino è salito sul palco e ha recitato L'infinito di Leopardi, accompagnato dal violino del maestro Giovanni Zanon, avvolto — o meglio, accolto, come solo un abito Armani sa fare — in un completo di velluto che ha incarnato la quintessenza dello stile della maison.

