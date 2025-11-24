' L' incredibile vita' in Ariostea presentazione del libro di Caterina Bergo su Madame de Genlis

È dedicato alla storia di Stéphanie-Félicité du Crest de Saint-Aubin contessa di Genlis, meglio nota come Madame de Genlis, il libro di Caterina Bergo dal titolo 'L'incredibile vita' che martedì 25 alle 17 viene presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea. Dialoga con l'autrice Sarah. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

