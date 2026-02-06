Peschereccio rischia di affondare al porto intervento della guardia costiera

Questa mattina al porto di Catania, la Guardia costiera è intervenuta per salvare un peschereccio in difficoltà. Il natante aveva subito danni a causa del ciclone Harry e rischiava di affondare, ma grazie all’intervento degli uomini in divisa, il pericolo è stato evitato. Ora il peschereccio è stato messo in sicurezza.

Un intervento della Guardia costiera ha evitato questa mattina, nel porto di Catania, l'affondamento di un peschereccio che aveva subito danni a causa del ciclone Harry e stava imbarcando acqua. L'equipaggio di una motovedetta ha estratto l'acqua dal natante con una pompa barellabile.

