Università di Palermo Sicilbanca ed Emmecci Spa | al via una borsa di studio triennale da 75 mila euro

L’Università di Palermo, Sicilbanca ed Emmecci Spa annunciano l’avvio di una borsa di studio triennale del valore di 75 mila euro, dedicata a giovani talenti locali. Questa collaborazione mira a promuovere l’innovazione e il talento nel territorio siciliano, offrendo opportunità di formazione e crescita professionale ai laureandi e laureati dell’ateneo palermitano.

Sicilbanca ed Emmecci Spa avviano una nuova e significativa collaborazione con l'Università di Palermo per sostenere e valorizzare i giovani talenti del territorio. È stata infatti ufficialmente assegnata una borsa di studio triennale del valore complessivo di 75 mila euro, promossa dalla Facoltà.

