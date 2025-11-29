Le confessioni di Diego dalla Palma Verissimo

Sarà in studio a ‘ Verissimo ’ domenica 30 novembre Diego dalla Palma. Il conduttore e truccatore di successo ha dichiarato di aver già programmato la data della sua morte, attirando non poche critiche. Nel salotto di Siliva Toffanin spiegherà la sua decisione. Diego dalla Palma: chi è. Nato a Enego il 24 novembre 1950, ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza non proprio semplici. Ha iniziato a lavorare a 18 anni come costumista e scenografo e dal 1968 al 1978 è stato anche scenografo Rai. Solo successivamente si è specializzato nella professione di truccatore, la sua grande passione. Il sogno ha preso piede nel 1978 con l’apertura del Make Up Studio a suo nome a Milano, un laboratorio d’immagine che ha dato vita anche a una linea di cosmetici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le confessioni di Diego dalla Palma Verissimo

