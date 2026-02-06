Perché i cantanti si esibiscono in playback alla cerimonia delle Olimpiadi di Milano Cortina

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, molti cantanti si esibiranno in playback. La scelta è stata fatta per garantire spettacoli più sicuri e fluidi, evitando problemi tecnici o imprevisti che potrebbero rovinare la performance dal vivo. La decisione ha suscitato qualche polemica, ma gli organizzatori insistono che si tratta di una prassi comune in grandi eventi internazionali.

I cantanti alle Olimpiadi di Milano Cortina perché cantano in playback nel corso della cerimonia di apertura? Finalmente dopo tanta attesa oggi 6 febbraio la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina darà il via alla manifestazione sportiva, attesissima non solo dagli atleti ma anche dagli appassionati di sport. LEGGI ANCHE: Milano Cortina 2026, al via le Olimpiadi invernali. La cerimonia inaugurale (IN AGGIORNAMENTO) Ma c’è un ma che balza e che spesso fa storcere il naso: perché i cantanti cantano in playback durante la cerimonia d’apertura alle Olimpiadi di Milano Cortina? A svelare questo retroscena è stata Laura Pausini, ospite della serata con l’esibizione sulle note dell’inno di Mameli, a Il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 si avvicina: si terrà il 6 febbraio nello storico Stadio San Siro, che per l'occasione sarà trasformato nel Milano San Siro Olympic Stadium.

Il tenore Andrea Bocelli si esibirà il 6 febbraio alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, nello stadio San Siro.

