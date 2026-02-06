Per scappare dagli elefanti si tuffa nel fiume pescatore sbranato da un coccodrillo in Zambia

Un pescatore è stato ucciso da un coccodrillo nel fiume vicino a Lusaka, in Zambia. L’uomo stava cercando di scappare dagli elefanti e si è tuffato in acqua, ma il coccodrillo lo ha raggiunto e sbranato. Nonostante abbia combattuto con tutte le sue forze per allontanarsi, ormai era troppo tardi.

L'uomo ha lottato con tutte le sue forze riuscendo ad allontanare l'animale ma per lui era ormai troppo tardi. Il 52enne purtroppo è morto poco dopo per la grave emorragia.

