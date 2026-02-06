Pentimento e maternità | si può provare pentimento dopo essere diventate madri?

Molte donne si chiedono se sia possibile provare pentimento dopo aver avuto un figlio. La risposta è sì. Sentono il peso di aver scelto di diventare madri, così come si può pentire di altre decisioni importanti: abortire, interrompere una relazione, accettare un lavoro o fare determinate scelte nella vita. Nessuno è immune dal ripensarci, anche quando si tratta del gesto più grande, quello di mettere al mondo un bambino.

Ci si può pentire di essere diventate madri? Sì. Così come ci si può pentire di aver abortito, di aver intrapreso (o concluso) una relazione, accettato (o rifiutato) un incarico di lavoro o fatto o non fatto determinate scelte. Questo perché il pentimento è quel sentimento– così l’Enciclopedia Treccani – di “ rimorso, dolore, rammarico per aver fatto cosa che si vorrebbe non aver fatto ”. Tutte le cose fatte, maternità compresa, possono quindi essere oggetto di pentimento. Un fenomeno non poi così raro considerando le cifre di questo studio che stima a circa 8-17 % il numero di genitori che se potessero tornare indietro non sceglierebbero di avere figli. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Pentimento e maternità: si può provare pentimento dopo essere diventate madri? Approfondimenti su Pentimento Maternità Aurora Livoli, «da Velazco violenza inaudita, l'ha soffocata a mani nude. Nessun pentimento, può uccidere ancora» Aurora Livoli, 19 anni, è stata vittima di un omicidio avvenuto il 29, attribuito a Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni peruviano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pentimento Maternità Argomenti discussi: Pentimento e maternità: si può provare pentimento dopo essere diventate madri?; Melissa Satta compie 40 anni. L'attico in centro a Milano: il salotto con la libreria a parete, la camera da letto bianc e, la maxi...; Caterina Balivo, il dolore per l'aborto: non lo aveva mai confessato a nessuno | Racconto straziante; Antonino tradisce la moglie a lungo, poi il clamoroso rimprovero in diretta. Pentimento e maternità: si può provare pentimento dopo essere diventate madri?Parliamo di pentimento e maternità, di quanto è diffuso questo fenomeno, del perché compare e di come affrontarlo. gravidanzaonline.it Maternità surrogata. Nicchi (Si): Non sia reato se donna acconsente volontariamenteCosì la componente della commissione Affari Sociali della Camera dopo la presentazione del ddl del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che prevede di punire penalmente l''utero in affitto. Il ... quotidianosanita.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.