Pd | Zampa ' bene ascolto ma anche dire cosa vogliamo fare'

Zampa mette in chiaro che il Partito Democratico ascolta, ma adesso deve anche spiegare chiaramente cosa intende fare sulla sicurezza. La deputata del Pd invita a non limitarsi a denunciare le scelte del governo, ma a proporre un percorso concreto e condiviso. Per lei, la sicurezza non deve essere solo uno slogan, ma un valore che si traduce in azioni e proposte chiare.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Io penso che la sicurezza debba essere un valore per noi e penso soprattutto che sia venuto il momento di dire per il Partito Democratico che cosa è la sicurezza, non solo di denunciare come uno slogan giusto la svolta repressiva ed evidentemente fortemente antidemocratica che il governo sta imprimendo a questa materia". Lo dice, a quanto viene riferito, Sandra Zampa alla Direzione del Pd. "Però è venuto il momento per noi di uscire dalla fase degli slogan. Ha detto la segretaria: ascolto. Io sono favorevolissima all'ascolto, sono favorevole all'ascolto di chi la pensa diversamente Innanzitutto, ma penso che sia venuto il momento di dire al Paese cosa noi pensiamo di fare dell'Italia, quali sono le nostre proposte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

