Sul tema dell’Iran, il Partito Democratico attende le decisioni del Movimento 5 Stelle su cosa sia opportuno comunicare e fare. La gestione delle questioni internazionali spesso si intreccia con le dinamiche interne dei partiti, rivelando ambiguità e strategie di circostanza. In questo contesto, si evidenzia come le posizioni politiche possano risultare influenzate da interessi e alleanze, più che da una reale presa di posizione sui temi di rilevanza globale.

Le grandi tragedie della storia trovano sempre il modo per sbarcare al Nazareno nella forma della farsa, malgrado la gravitas che accompagna le prudenze, le incertezze e le ipocrisie di un partito costretto a dissimulare la sindrome di Stoccolma verso Giuseppe Conte e il Movimento 5 stelle con posture fintamente adulte e responsabili e nei fatti mediocremente opportunistiche e servili. Poche settimane fa i vertici del Partito democratico hanno pubblicamente bacchettato Graziano Delrio e il piccolo gruppo di senatori dem che con lui avevano presentato un disegno di legge per la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo, mutuandone la definizione approvata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto ( International Holocaust Remembrance Alliance – Ihra ) e fatta propria ufficialmente dall’Italia con una delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

