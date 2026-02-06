PC Calcio com’è nata e che fine ha fatto l’alternativa principe a Football Manager

Gli appassionati di giochi di calcio manageriali degli anni Novanta ricordano ancora PC Calcio come l’alternativa più forte a Football Manager. Il gioco, molto popolare in quegli anni, ha dominato il mercato insieme a Championship Manager, offrendo un’esperienza diversa e appassionante. Oggi, però, di PC Calcio non si trova più traccia: il titolo è scomparso dai radar e molti fan si chiedono cosa sia successo.

Per gli appassionati di manageriali di calcio gli anni ’90 sono stati sicuramente i migliori della storia videoludica, oltre a Football Manager (già esistente dall’82) sono approdati sul mercato Championship Manager e soprattutto il cult PC Calcio, a lungo considerato il vero rivale di FM e adesso scomparso dai radar. Abbiamo scoperto nelle scorse settimane che la storia dei giochi di calcio affonda nelle radici del medium videoludico e che il primissimo titolo dedicato a questo meraviglioso sport è stato in realtà uno dei primi giochi del Magnovox Odyssey dopo Pong, nonché un titolo di lancio di Atari 2600 e a lungo l’unico esponente del genere nelle sale giochi e nelle console casalinghe fino all’arrivo di Kick Off su Nes e di Sensible Soccer su Commodore, Amiga e PC. 🔗 Leggi su Esports247.it

