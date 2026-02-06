Patto tra criminali pugliesi e napoletani | chi sono i cinque della banda del bancomat

La polizia e i carabinieri hanno smantellato una banda speciale negli assalti ai bancomat. Dopo mesi di indagini, hanno arrestato cinque uomini sospettati di far parte di un gruppo che si collega alla cosiddetta “banda della marmotta”. L’operazione ha portato alla cattura dei membri, coinvolti in vari colpi contro sportelli automatici in Puglia e a Napoli.

Si è conclusa con cinque arresti un’articolata indagine portata avanti in sinergia dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri contro un gruppo criminale ritenuto vicino alla cosiddetta “banda della marmotta”, specializzata negli assalti agli sportelli automatici. L’operazione, frutto del coordinamento tra le Squadre Mobili di Napoli e Caserta e i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, della Compagnia di Castellammare di Stabia e del Gruppo di Torre Annunziata, ha portato in carcere cinque uomini di età compresa tra i 22 e i 55 anni. Si tratta di Gennaro Miranda, 55enne residente a San Gennaro Vesuviano, Giuseppe Nappo di San Giuseppe Vesuviano, Michele Russo originario di Cerignola, Giuseppe Spalierno di Modugno e Ivan Caruso di Bari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

