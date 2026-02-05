Assalti ai bancomat cinque fermi per la banda attiva anche a Benevento
In pochi giorni, cinque uomini sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di aver messo a segno diversi assalti ai bancomat in varie zone di Benevento. La banda, specializzata in rapine rapide e coordinate, aveva colpito in diversi quartieri, lasciando dietro di sé danni e tanta paura. La polizia ha ricostruito i movimenti degli uomini, che ora sono in attesa di giudizio.
Tempo di lettura: 2 minuti Una lunga scia di assalti agli sportelli automatici, messi a segno in tempi serrati e su territori distanti tra loro. I carabinieri del Nucleo investigativo di Taranto hanno eseguito cinque fermi, nella serata di ieri, nei confronti di presunti appartenenti a una banda specializzata nei colpi ai bancomat con la cosiddetta tecnica della “ marmotta “. Il gruppo avrebbe operato tra la provincia ionica, la Basilicata, la Campania e il Lazio. In carcere è finito Cataldo Bartolo, 46 anni, barese, indicato come la mente dell’organizzazione. Arrestati anche Rocco Fronza, 20 anni, di Palagiano, Valentino Intini, 21 anni, di Massafra, Simone Vinella, 20 anni, e Alessandro Longo, 28 anni, di Grumo Appula.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Assalti ai bancomat con l'esplosivo, cinque fermi
I carabinieri di Taranto hanno arrestato cinque persone coinvolte in diversi assalti ai bancomat con l’esplosivo.
Assalti ai bancomat: la banda sgominata in Puglia aveva fatto sopralluoghi anche nel Frusinate
La banda di ladri specializzati in assalti ai bancomat, che aveva già colpito tra Puglia, Campania e Marche, aveva fatto anche sopralluoghi nel Frusinate.
