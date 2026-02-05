Assalti ai bancomat cinque fermi per la banda attiva anche a Benevento

In pochi giorni, cinque uomini sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di aver messo a segno diversi assalti ai bancomat in varie zone di Benevento. La banda, specializzata in rapine rapide e coordinate, aveva colpito in diversi quartieri, lasciando dietro di sé danni e tanta paura. La polizia ha ricostruito i movimenti degli uomini, che ora sono in attesa di giudizio.

Tempo di lettura: 2 minuti Una lunga scia di assalti agli sportelli automatici, messi a segno in tempi serrati e su territori distanti tra loro. I carabinieri del Nucleo investigativo di Taranto hanno eseguito cinque fermi, nella serata di ieri, nei confronti di presunti appartenenti a una banda specializzata nei colpi ai bancomat con la cosiddetta tecnica della “ marmotta “. Il gruppo avrebbe operato tra la provincia ionica, la Basilicata, la Campania e il Lazio. In carcere è finito Cataldo Bartolo, 46 anni, barese, indicato come la mente dell’organizzazione. Arrestati anche Rocco Fronza, 20 anni, di Palagiano, Valentino Intini, 21 anni, di Massafra, Simone Vinella, 20 anni, e Alessandro Longo, 28 anni, di Grumo Appula.🔗 Leggi su Anteprima24.it

I carabinieri di Taranto hanno arrestato cinque persone coinvolte in diversi assalti ai bancomat con l’esplosivo.

La banda di ladri specializzati in assalti ai bancomat, che aveva già colpito tra Puglia, Campania e Marche, aveva fatto anche sopralluoghi nel Frusinate.

