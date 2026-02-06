Patto per il Nord Emilia | Bottoni nuovo responsabile alto ferrarese con accordo con Lega e Montagna

Il movimento Patto per il Nord Emilia annuncia il nuovo incarico di Bottoni come responsabile dell’alto ferrarese. L’accordo con Lega e Montagna segna una svolta concreta sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e le iniziative locali. Bottoni prende in mano le redini di questa fase, promettendo impegno diretto e azioni tangibili nei prossimi mesi.

**Patto per il Nord Emilia, il movimento entra in una nuova fase di sviluppo sul territorio ferrarese.** Antonio Bottoni è il nuovo responsabile per l’Alto Ferrarese del Patto per il Nord Emilia. La nomina, avvenuta il 6 febbraio 2026, segnala l’inizio di una strutturazione più articolata e mirata del movimento, che ormai conta tra i suoi membri e i suoi attori politici quattro province italiane, in particolare in Emilia-Romagna. Con l’obiettivo di rafforzare il federalismo locale, il movimento ha definito tre macro-aree operative in provincia di Ferrara: Basso Ferrarese, Alto Ferrarese e Ferrara città.🔗 Leggi su Ameve.eu

