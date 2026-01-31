Il gruppo “Patto per il Nord” torna a criticare la giunta comunale, accusandola di aver lasciato la città in condizioni precarie. In piena campagna elettorale, la lista si scaglia contro l’amministrazione, puntando il dito sul maltempo e sui danni che, secondo loro, non sono stati affrontati adeguatamente. Gabriele Gori, ex consigliere leghista, sembra pronto a candidarsi e si fa sentire forte, attaccando senza mezzi termini l’ex collega di partito Alessio Bartolomei. La polemica si accende mentre si

In questa fase iniziale di campagna elettorale, torna a farsi sentire anche la lista "Patto per il Nord" che ha già annunciato la propria partecipazione alle prossime elezioni comunali dietro la spinta dell’ex consigliere comunale leghista Gabriele Gori (e chissà che non sia lui il candidato sindaco, ndr), che oggi attacca senza mezzi termini l’operato dell’amministrazione, nello specifico l’ex collega di partito Alessio Bartolomei. "Vediamo un sinergico lavoro svolto dall’assessore allo sport e da quello ai lavori pubblici – ironizza Gabriele Gori – in svariate zone del Comune le strade si trasformano in canali e piscine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Patto per il nord attacca la giunta: "Città colabrodo con il maltempo"

Approfondimenti su Patto per il Nord

A un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, la Valtellina evidenzia un problema chiave: mentre le infrastrutture sono pronte, il servizio ferroviario non lo è ancora.

La Sardegna è stata interessata da intense precipitazioni e condizioni meteorologiche avverse tra il 19 e il 21 gennaio 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Patto per il Nord

Argomenti discussi: PATTO PER IL NORD EMILIA: La crisi dei partiti nazionali e il ritorno della politica dei territori; Appello di ‘Patto per il Nord’: L’allarmismo fa solo danni. Il centro storico va aiutato; Varese ai varesini. Il Patto per il Nord non avrà un candidato straniero; Scuola, Patto per il Nord: Dimensionamento e tagli, una scelta che penalizza l’Emilia e i territori.

Sanità a Mirandola, Patto per il Nord: Senza certezze sul futuro dell’ospedale, bandi restano propagandaLe poche adesioni registrate e le risorse rimaste inutilizzate confermano che senza una visione chiara e senza certezze, nessun incentivo economico potrà risolvere il problema si legge nella nota ... sulpanaro.net

Pensioni: Patto Nord, no a tfr lavoratori dalle imprese a InpsRoma si prende anche il Tfr dei nostri lavoratori, persino con ministri nati nordisti, ma magicamente trasformatisi in esattori romani. (ANSA) ... ansa.it

Autonomia scolastica, Patto per il Nord: “Ora atti concreti anche sull’autonomia finanziaria regionale” L’autonomia non è uno slogan da usare a compartimenti stagni. si legge nella nota.... - facebook.com facebook

Patto per il Nord a Laveno Mombello: incontro pubblico su energia e ambiente x.com