Parte la sfida tra le scuole | ecco i protagonisti

Questa mattina a Pisa parte la nuova edizione di Cronisti in Classe, il progetto promosso da La Nazione. Oltre 300 studenti di 10 scuole diverse si preparano a vivere un’esperienza di giornalismo pratico, che durerà tutta la settimana. La sfida è aperta: i ragazzi si metteranno alla prova scrivendo articoli e raccontando storie, sotto la guida dei loro insegnanti e dei giornalisti che li accompagneranno. È un modo per avvicinare i giovani al mondo dell’informazione e farli diventare protagonisti della cronaca locale.

Oltre 300 studenti e 10 scuole coinvolte. Sono i numeri pistoesi della nuova edizione del progetto Cronisti in Classe, che La Nazione porta avanti con successo ormai da più di 20 anni e che prenderà il via, per questa edizione martedì 10 febbraio. Il Campionato, che si disputerà in due gironi e che si concluderà a maggio, è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi IV e V della scuola primaria che si sfideranno a colpi di notizie parlando del proprio territorio e di interessanti argomenti di attualità, trasformandosi per un giorno in veri e propri reporter che produrranno testi e fotografie ma anche vignette con i loro disegni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

