Pagelle Cagliari Milan ecco i voti ai protagonisti della sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A

Ecco le pagelle della sfida tra Cagliari e Milan, valida per la diciottesima giornata di Serie A 2025/26. La partita si è conclusa con la vittoria del Milan per 1-0, con i voti assegnati ai protagonisti di entrambe le squadre. Di seguito, un'analisi obiettiva delle prestazioni dei calciatori coinvolti, per offrire un quadro chiaro e preciso dell'incontro.

Pagelle Cagliari Milan: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Allegri ha affrontato e battuto quella di Pisacane Cagliari Milan, match valido per la 18ª giornata di Serie A 202526, è terminato 0-1. Ecco i Top e Flop della Sfida di Serie A. VOTI CAGLIARI MILAN CAGLIARI – Caprile 6; Zappa 5,5, Luperto 5,5, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Cagliari Milan, ecco i voti ai protagonisti della sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A Leggi anche: Pagelle Juventus Cagliari, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A valida per la tredicesima giornata Leggi anche: Pagelle Cagliari Roma, ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Torino-Cagliari 1-2, le pagelle della partita di Serie A; Torino-Cagliari 1-2, pagelle: Kiliçsoy e Vlasic conferme; Il solito Vlasic non basta: a Torino passa il Cagliari, decide la perla di Kilicsoy; Milan-Verona 3-0, pagelle e tabellino: Pulisic è l'apriscatole, poi si sblocca Nkunku; Giovane e Mosquera non pervenuti. Pagelle Cagliari-Milan, il migliore e il peggiore in campo - Milan, il migliore e il peggiore in campo dell'anticipo della partita di Serie A ... milanlive.it

Pagelle Cagliari Milan, ecco i voti ai protagonisti della sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A - La squadra di Allegri ha affrontato e battuto quella di Pisacane Cagliari Milan, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26, è ... calcionews24.com

Basta Leao a mezzo servizio: solito 1-0 Milan nell'anticipo di Cagliari - Decide un gol di Rafa Leao in avvio di ripresa, dopo un primo tempo in cui i sardi si erano fatti preferire. fantacalcio.it

FINE ANNO Il Cagliari sbanca Torino. E ora Il punto di @luca_di_leonardo di rientro dal Piemonte. Rivivi Torino-Cagliari con cronaca, pagelle e voci dalla pancia dell'Olimpico su Centotrentuno.com, e riguarda il nostro pre e post-partita su CentotrentunoT - facebook.com facebook

Torino-Cagliari, le pagelle rossoblù: Kiliçsoy si ripete, Luperto bel rientro x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.