Parla Cencelli l' uomo chiamato ' Manuale'

Cencelli, conosciuto come l’uomo chiamato ‘Manuale’, ha sempre avuto un ruolo speciale nel mondo della politica. Non si tratta di un libro scritto da uno studioso, ma di un insieme di regole non scritte che molti politici hanno imparato a seguire. Ora, Cencelli parla e rivela come quelle strategie siano state usate nel corso degli anni per mantenere il potere e navigare tra alleanze e crisi. La sua voce offre uno sguardo diretto su un modo di fare politica che pochi conoscono dall’interno.

AGI - C’è un manuale che non si studia all’università, ma che ha insegnato a generazioni di politici come stare a galla. “È nato quasi per scherzo” racconta Massimiliano Cencelli, l’inventore dello storico manuale e funzionario della Dc “come una battuta, giusto per sistemare le cose”. Poi, piano piano, “abbiamo cominciato ad andarci dietro sul serio”. E quella battuta è diventata un metodo. Anzi, una leggenda. Nel nuovo episodio di Pop Politik, il podcast di AGI, Massimiliano Cencelli ripercorre la vera nascita del Manuale. L’intuizione arriva durante una riunione con Adolfo Sarti, quando le correnti della Dc non riuscivano a mettersi d’accordo sulle nomine. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Parla Cencelli, l'uomo chiamato 'Manuale' Approfondimenti su Cencelli Manuale Cencelli, l'uomo chiamato 'Manuale' Cencelli, conosciuto come 'Manuale', ha lasciato un segno nel mondo della politica. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cencelli Manuale Argomenti discussi: Parla Cencelli, l'uomo chiamato 'Manuale'; Al Cencelli si insegna anche ad amare gli animali; Sabaudia, al Cencelli parte il progetto Uomo e animale per l’educazione al rispetto; Sabaudia, al Cencelli il progetto sul rispetto e la cura degli animali. Parla Cencelli, l'uomo chiamato 'Manuale'AGI - C’è un manuale che non si studia all’università, ma che ha insegnato a generazioni di politici come stare a galla. È nato quasi per scherzo racconta Massimiliano Cencelli, l’inventore dello st ... msn.com Cancello scorrevole o a battente Qui non si gioca a fare i tifosi! Quando si parla di cancelli, non basta andare a istinto: la scelta giusta nasce da un’attenta valutazione di aspetti tecnici, estetici e funzionali. Ogni abitazione è diversa per spazi, pendenze, st facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.