Cencelli l' uomo chiamato ' Manuale'

Cencelli, conosciuto come 'Manuale', ha lasciato un segno nel mondo della politica. Non si tratta di un testo scolastico, ma di un insieme di pratiche e strategie che molti politici hanno imparato a usare nel tempo. È un esempio di come alcune regole informali continuino a influenzare le decisioni e le alleanze nei palazzi di potere.

AGI - C’è un manuale che non si studia all’università, ma che ha insegnato a generazioni di politici come stare a galla. “È nato quasi per scherzo” racconta Massimiliano Cencelli, l’inventore dello storico manuale e funzionario della Dc “come una battuta, giusto per sistemare le cose”. Poi, piano piano, “abbiamo cominciato ad andarci dietro sul serio”. E quella battuta è diventata un metodo. Anzi, una leggenda. Nel nuovo episodio di Pop Politik, il podcast di AGI, Massimiliano Cencelli ripercorre la vera nascita del Manuale. L’intuizione arriva durante una riunione con Adolfo Sarti, quando le correnti della Dc non riuscivano a mettersi d’accordo sulle nomine. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Cencelli, l'uomo chiamato 'Manuale' Approfondimenti su Cencelli Manuale Se il manuale Cencelli africano regala al sultano Infantino il peggior spettacolo del mondo Il manuale Cencelli africano, nell’ambito della gestione degli arbitri, ha suscitato molte polemiche dopo la finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco. Benvenuto «uomo quantistico»! Un provocatorio manuale di Derrick de Kerckhove per l’uso del futuro Benvenuto a «L’uomo quantistico», un manuale di Derrick de Kerckhove che esplora le trasformazioni della mente e della società nell’epoca digitale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Lucky Luciano: Il Padrino che Ha Inventato la Mafia Moderna L'uomo non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono serie per il proiettile che lo ha raggiunto alle spalle. La pattuglia allertata per un furto in una casa facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.