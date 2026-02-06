Oggi a Sant’Ilario apre ufficialmente ’Spazio Donna’, un nuovo punto di supporto dedicato alle donne che cercano lavoro o vogliono conciliare carriera e famiglia. L’iniziativa, promossa dall’Unione Val d’Enza, si tiene alle 11 nel Municipio e segue l’esperienza già avviata a Cavriago. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto a chi si trova a dover affrontare sfide legate all’occupazione femminile.

Un nuovo presidio a sostegno dell’occupazione femminile e delle pari opportunità apre a Sant’Ilario. Oggi alle ore 11 in Municipio apre lo sportello ’Spazio Donna: Lavoro e Conciliazione’, promosso dall’Unione Val d’Enza dopo l’attivazione a Cavriago. È un servizio gratuito e ad accesso libero, pensato per supportare le donne nei percorsi di crescita lavorativa e nella conciliazione tra vita familiare e carriera. Tra i servizi offerti l’orientamento al lavoro e alla formazione, informazioni sui tempi vitalavoro e sui servizi disponibili sul territorio, e un incubatore di idee per favorire nuovi progetti e sinergie locali, per costruire una rete territoriale stabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parità di genere e lavoro: apre oggi ’Spazio Donna’

Approfondimenti su Spazio Donna

Ultime notizie su Spazio Donna

Argomenti discussi: Lavoro e parità di genere, la scelta che crea spazi per il talento; Uil Marche, quando le parole fanno la differenza: lavoro, linguaggio e parità di genere nella presentazione del libro di Laura Nacci al Museo Omero - Uil Marche - Il sindacato delle persone; La Commissione svela i campioni europei della parità di genere nella ricerca e nell’innovazione - Rappresentanza in Italia; Parità di genere: aggiornate le FAQ.

