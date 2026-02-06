Domani il discesista azzurro Paris torna sulla pista di Stelvio, dove ha già vinto sette volte. Dopo il successo in Coppa del Mondo e il passato ai Mondiali, dice di essere in fiducia e pronto a giocarsi le sue chance per una medaglia. Con 24 vittorie in carriera, si sente di poterla fare a occhi chiusi, anche se sa che ci vuole anche un po’ di fortuna.

Se ripensa alle sue quattro Olimpiadi, il primo ricordo va subito al 15 febbraio di otto anni fa, a PyeongChang, e a un quarto posto dal sapore di bruciato, come quei piatti che ti riescono bene fin quasi alla fine, ma poi ti scappa un attimo l’attenzione e rovini tutto. Era la stagione del trampolino di lancio, quella che avrebbe poi portato Dominik Paris a vincere l’anno dopo il titolo iridato e la Coppa del Mondo di superG, zenit di una lunga e sontuosa carriera - se 24 vittorie in Coppa del Mondo vi sembrano poche. - che ora attende solo il colpo grosso finale. E quale occasione migliore di avere sotto i piedi la “sua” pista, la Stelvio di Bormio, dove è andato a segno sette volte, sei in discesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paris: "Mi gioco le mie carte per una medaglia. Lo Stelvio mi esalta, posso farla a occhi chiusi"

Approfondimenti su Paris Stelvio

Federica Sciarelli, nota conduttrice di “Chi l'ha visto?”, è apprezzata per il suo approccio sobrio e professionale.

Un uomo ha condiviso con “Just Jane” del Daily Star la sua esperienza di isolamento e rifiuto da parte della moglie, che lo ha relegato alla stanza degli ospiti e gli consente di entrare in camera solo per incontri intimi, per poi essere allontanato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Paris Stelvio

Argomenti discussi: Paris: Mi gioco le mie carte per una medaglia. Lo Stelvio mi esalta, posso farla a occhi chiusi; La fiera delle discipline a racchetta: un grande playground nel 2027 a Paris Expo Porte de Versailles; Sci, Paris: Un risultato che mi dà tanta carica; ROSETO: VILLA PARIS CHIUDE L’ESTATE CON L’EVENTO GIOCHI SENZA FRONTIERE.

Nel match tra Stade Français Paris e UBB Rugby, lo stile corre alla stessa velocità del gioco. Due club, un unico linguaggio: quello del rugby e di un brand da sempre icona dello sportswear @kappa_sport #stadefrancais #ubbrugby #matchday #iconicbr facebook

Gros: “L’Ice in Italia Ne farei volentieri a meno. Ai Giochi punto su Franzoni, Paris outsider” x.com