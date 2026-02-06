Papotto assume la guida dell’Ortopedia ospedale di Sciacca | nome e competenze del nuovo direttore

Giacomo Papotto è il nuovo direttore dell’Ortopedia all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Prende il posto di chi ha guidato finora, portando con sé una lunga esperienza nel settore. La sua nomina arriva in un momento in cui l’ospedale punta a migliorare i servizi di ortopedia e a offrire ai pazienti interventi più efficaci. Papotto si insedia con l’obiettivo di rafforzare il reparto e garantire un’assistenza più tempestiva e qualificata.

**Le nomine sanitarie a Sciacca: Giacomo Papotto assume la guida dell'Ortopedia** Un nuovo capitano per l'unità operativa di ortopedia all'interno dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. È il caso del dottor Giacomo Papotto, ormai ufficiale come nuovo direttore della struttura, dopo aver firmato il contratto davanti al direttore generale dell'Asp, Giuseppe Capodieci. La nomina, confermata ufficialmente dal direttorio sanitario, è stata formalizzata in data 6 febbraio 2026, con un atto procedurale che segnala l'inizio di un nuovo ciclo per l'area ortopedica, ormai in grado di mostrare risultati significativi in ambito clinico e gestionale.

