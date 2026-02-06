Ospedale di Sciacca Giacomo Papotto nuovo direttore di Ortopedia

Giacomo Papotto è stato nominato nuovo direttore dell’Unità operativa di ortopedia all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. La sua nomina arriva in un momento in cui l’ospedale punta a migliorare i servizi ortopedici, puntando su un professionista con esperienza nel settore. Papotto prende il posto di chi ha guidato il reparto fino ad ora, con l’obiettivo di portare nuove idee e rafforzare la struttura.

Giacomo Papotto è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di ortopedia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. La nomina è stata formalizzata al termine delle procedure concorsuali con la sottoscrizione del contratto davanti al direttore generale dell’Asp Giuseppe Capodieci.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Sciacca Ortopedia L'ospedale San Giacomo d'Altopasso ha un nuovo direttore di Medicina interna: nominato Giuseppe Antonio Alaimo L’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata ha un nuovo responsabile della Medicina interna. Ospedale di Bergamo, Crippa nuovo direttore delle Malattie infettive Fulvio Crippa è stato nominato nuovo direttore delle Malattie infettive all’Ospedale di Bergamo, presso l’Asst Papa Giovanni XXIII. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sciacca Ortopedia Ospedale di Sciacca, il dottor Giacomo Papotto nuovo direttore dell’UOC di OrtopediaNominato formalmente il neodirettore del dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca. Si tratta del dottor Giacomo Papotto che, al termine delle ... grandangoloagrigento.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.