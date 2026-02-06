Questa sera il teatro Comunale apre le porte a un nuovo show di Paolo Jannacci e la sua band. Alle 21, in anteprima nazionale, portano in scena “Jannacci arrenditi!”. È un debutto atteso, che fa salire l’attenzione su un teatro che si conferma sempre più come spazio ideale per le residenze di allestimento. Dopo il successo di Ale e Franz, questa volta tocca a Jannacci catturare il pubblico. La città si prepara ad ascoltare e vivere l’evento.

Il teatro Comunale si conferma un luogo perfetto per le residenze di allestimento: dopo il fortunato debutto del nuovo show di Ale e Franz, ora tocca a Paolo Jannacci & Band, che stasera alle ore 21 in anteprima nazionale porteranno il nuovo spettacolo Jannacci arrenditi! La città ascolta. Il nuovo spettacolo teatrale, che propone testi scritti dal pianista e cantante assieme a Paolo Re, parla del nostro rapporto con la città. Una città come tante ci racconta storie che, alla fine, sono sempre le nostre, in continua evoluzione. Le canzoni, che narrano queste storie e sono la spina dorsale dello spettacolo, ci parlano di amori, veri o surreali, di uomini in guerra, di riflessioni sul nostro modo di ridere, della società e del nostro modo di convivere con gli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paolo Jannacci in anteprima

