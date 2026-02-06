Paolino Capri sale sull’Orient Express
A Roma, nel cuore della città vicino al Pantheon, si prepara un evento speciale. Dal 5 febbraio al 26 aprile 2026, l’Orient Express La Minerva aprirà le sue porte a una collaborazione con Paolino Capri, il ristorante simbolo di Capri. La scelta di unire due marchi che condividono l’amore per l’ospitalità e il lusso punta a creare un’esperienza unica per i clienti. La collaborazione mira a portare un po’ di Capri nel centro di Roma, offrendo un’occasione per scoprire i sapori e l’atmosfera dell’isola anche in città
Dal 5 febbraio al 26 aprile 2026, nel pieno centro di Roma, a pochi passi dal Pantheon, Orient Express La Minerva apre le porte a una collaborazione con Paolino Capri, uno dei ristoranti simbolo dell’isola azzurra che condivide la stessa idea di ospitalità del primo hotel al mondo della collezione Orient Express. Il progetto prende forma negli spazi di La Minerva Bar, nella lobby dell’albergo, trasformata per l’occasione in un omaggio dichiarato all’immaginario caprese. Alberi di limone, tonalità giallo e verde, richiami visivi diretti al celebre ristorante immerso nel limoneto di Capri: l’allestimento non cerca reinterpretazioni, ma una trasposizione fedele di atmosfera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
