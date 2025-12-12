La legge di bilancio approva una tassa di 2 euro per tutti i pacchi sotto i 150 euro provenienti da Paesi extra UE
La legge di bilancio approva l’introduzione di una tassa di 2 euro su tutti i pacchi provenienti da Paesi extra UE con un valore inferiore a 150 euro. Questa novità riguarda soprattutto gli acquisti online su piattaforme come Shein e Temu, modificando le condizioni di importazione e i costi per i consumatori italiani.
Brutte notizie per gli assidui di Shein e Temu. Il governo, con la nuova legge di bilancio, ha approvato una nuova tassa di 2 euro su pacchi provenienti da Paesi extra UE di valore inferiore a 150 euro. Un importo obbligatorio che, insieme al raddoppio della Tobin Tax, servirà a racimolare i soldi per la prossima manovra 2026. Tassa di 2 euro per pacchi provenienti da Paesi extra UE (fino a 150 euro). La notizia arriva direttamente dal ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso. Il ministro, infatti, ha annunciato la novità con un messaggio inviato all’assemblea di Confesercenti l’esponente del governo Meloni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
