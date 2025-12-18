Orari di apertura del Tunnel di Tenda durante le festività fino a domenica 11 gennaio 2026

Durante le festività fino all’11 gennaio 2026, il Tunnel di Tenda vedrà un’estensione degli orari di apertura. La Commissione Intergovernativa Italia-Francia ha deciso di garantire un transito più flessibile nel fine settimana e nei giorni festivi, assicurando migliori condizioni di mobilità per residenti e visitatori. Restate aggiornati sugli orari e pianificate al meglio i vostri spostamenti attraverso questa importante via di collegamento tra Italia e Francia.

La Commissione Intergovernativa Italia-Francia, che si è riunita mercoledì 17 dicembre negli uffici della sede Anas del Piemonte, ha disposto l’estensione della fascia oraria di transito all’interno del tunnel di Tenda nel fine settimana e nei giorni festivi durante i quali la galleria sarà. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

