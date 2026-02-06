OPPO Find X9 con due versioni | una cinese più potente e una mondiale meno performante

OPPO ha presentato ufficialmente due versioni del nuovo Find X9. Una è rivolta al mercato cinese e ha un processore più potente, mentre l’altra, destinata agli altri paesi, ha performance leggermente inferiori. L’azienda ha deciso di differenziare le versioni per adattarsi alle diverse richieste e regole dei mercati. La differenza tra i due modelli è principalmente nel processore, ma entrambi condividono il design e molte caratteristiche. Ora, i consumatori dovranno scegliere tra la versione più performante per la Cina o quella più compatta per il resto del mondo.

**OPPO trova due versioni di Find X9: una cinese più potente, una mondiale meno performante** OPPO ha annunciato ufficialmente l'ingresso in commercio di due diverse versioni dello smartphone di fascia alta Find X9s: una per il mercato cinese, con un processore più potente, e una per il resto del mondo, con un modello leggermente meno evoluto. Il nuovo modello, che rappresenta l'evoluzione del Find X9 lanciato a fine 2025, si presenterà in due configurazioni distinte, entrambe dotate di tecnologie avanzate e di un design moderno. Il debutto della versione cinese dovrebbe avvenire in anticipo rispetto a quella mondiale, con un possibile rilascio in Europa e in altri paesi entro i primi mesi del 2026.

