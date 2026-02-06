oltre il referendum le agende parallele di conte e schlein con vista 2027

Oltre il referendum, i leader politici mettono in campo nuove strategie. Mentre il M5s rilancia l’attacco alla Casta, dall’altro lato il Pd si concentra su CasaPound, con iniziative e campagne che puntano a rafforzare le proprie posizioni in vista del 2027. La scena politica si muove su due fronti paralleli, con obiettivi diversi ma entrambi già pronti a lanciare le proprie sfide.

Partono campagne, si lanciano format e iniziative. C’è chi, come il M5s, ha rispolverato la Casta e chi, in questo caso siamo al Nazareno, ha preferito tirare in ballo CasaPound. L’obiettivo di Elly Schlein e Giuseppe Conte, fermare la riforma della giustizia, è comune. Ma le loro agende e le loro strategie corrono su binari diversi. Anche dal referendum, del resto, passa la corsa per la leadership del Campo largo. Mercoledì la leader del Pd ha inaugurato il tour contro la riforma targata Nordio. Ne parlerà anche questa mattina nel corso della direzione convocata al Nazareno, che a giudicare dalle posizioni della vigilia potrebbe non essere serenissima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

