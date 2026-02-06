Olimpiadi Milano-Cortina 2026 la cerimonia di apertura dei giochi invernali allo stadio di San Siro | la sfilata delle 92 delegazioni

Alle 20 di questa sera allo stadio di San Siro si sono aperte ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La cerimonia ha portato in scena uno spettacolo ricco di arte, musica e sport, con una sorpresa che ha emozionato il pubblico: il presidente Mattarella è arrivato su un tram storico guidato da Valentino Rossi. La sfilata delle 92 delegazioni ha concluso l’evento, lasciando tutti in attesa delle gare che si svolgeranno nei prossimi giorni.

