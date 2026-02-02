L’Italia spera in una medaglia di successo nello snowboard alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La squadra punta alla tripletta, una possibilità concreta in una delle discipline dove il nostro paese ha buone chance di salire sul podio. La tensione cresce tra gli atleti, che si preparano con impegno per questa grande occasione.

Che attesa per una delle gare dove l’Italia recita i favori del pronostico (una rarità per il Bel Paese). Lo snowboard tricolore punta in alto alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, le possibilità di medaglia sono diverse, ma c’è una prova dove gli azzurri possono sognare veramente in grande, se non in grandissimo. Parliamo ovviamente del PGS maschile: quattro uomini, tutti con ambizioni di medaglia. Aaron March, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti e il veterano Roland Fischnaller: gli azzurri possono addirittura sognare di monopolizzare il podio. Obiettivo ovviamente portare a casa il titolo, con uno dei quattro azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Il PGS punta alla tripletta

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Manca poco all’inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina, l’evento più atteso dell’inverno e uno dei più importanti in Italia quest’anno.

L’Italia punta forte sullo sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Snowboard, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. C’è Roland Fischnaller a 45 anni; Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi | Snowboard; Milano Cortina. Ecco l'Italia Team: 196 atleti convocati, spedizione da record; Il calendario delle discipline FISI di Milano Cortina 2026 - FISI | Federazione Italiana Sport Invernali.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: le speranze di medaglia dell’Italia giorno per giorno. Tutte le carteLa settimana olimpica è iniziata. Pochi giorni ancora e si accederà il sacro braciere nelle località di Milano e Cortina. L'Italia torna ad ospitare le ... oasport.it

Calendario snowboard Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streamingManca ormai sempre meno al grande appuntamento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. A distanza di venti ... oasport.it

Renard Argenté. . Movimento e Libertà Olimpia Collection | renardargenté celebra lo spirito delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 attraverso una serie di otto ciondoli dedicati agli sport invernali e alla montagna. Sci, snowboard, slittino, pattino, curlin - facebook.com facebook

Snowboard, i convocati dell’Italia per la tappa di Rogla: i big azzurri si testano prima delle Olimpiadi - x.com