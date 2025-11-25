JD Vance e la moglie Usha Chilukuri verso il divorzio lei non indossa la fede lui aspetterebbe un figlio da Erika Kirk

Erika Kirk sarebbe incinta del suo terzo figlio che sarebbe però stato concepito dopo la morte del marito Charlie Kirk. Secondo alcune voci il padre sarebbe JD Vance in fase di crisi con la moglie Usha Nelle ultime ore sono tornate a circolare indiscrezioni sulla presunta crisi matrimoniale t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - JD Vance e la moglie Usha Chilukuri "verso il divorzio, lei non indossa la fede, lui aspetterebbe un figlio da Erika Kirk"

Dopo giorni in cui il vociferare si era fatto incessante, la moglie di JD Vance ha placato gli animi spiegando di essersi «dimenticata» l'anello. Ma molti alzano il sopracciglio per la vicinanza tra il vicepresidente e la vedova di Charlie Kirk

