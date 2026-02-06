Olimpiadi la notte di Zanon Da qui innesti su polizia e sanità

La notte alle Olimpiadi è intensa come non mai. Mentre gli atleti si preparano, qualcuno si dedica a lucidere il violino, altri ripassano le procedure di emergenza e c’è chi coordina la sfilata più attesa del mondo. La tensione sale, e le forze dell’ordine e la sanità sono in prima linea per garantire che tutto si svolga senza intoppi.

C'è chi lucida il violino, chi ripassa protocolli di emergenza e chi coordina la sfilata più attesa del mondo. E chi si occupa di sicurezza, come gli agenti della Questura inviati sulle nevi di Cortina. A poche ore dall'accensione del braciere di Milano-Cortina 2026, la provincia di Arezzo si ritaglia un ruolo speciale con tre professionisti che lavorano dietro le quinte dei Giochi: non atleti, ma figure decisive perché il sogno a cinque cerchi diventi realtà. Il volto più noto è Giovanni Andrea Zanon, giovanissimo direttore artistico della Stagione Concertistica Aretina: il musicista sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura a San Siro, dove il suo violino 'dialogherà' con le voci del calibro di Andrea Bocelli e Mariah Carey.

