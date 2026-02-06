Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 anche Ibrahimovic tedoforo per i Giochi

Questa mattina a Milano Zlatan Ibrahimovic ha acceso il braciere olimpico come tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La cerimonia si è svolta nel cuore della città, con tanti passanti che hanno assistito all’evento e filmato il momento. Ibrahimovic ha percorso le strade centrali, portando avanti la torcia in un’esibizione semplice ma suggestiva.

Quest'oggi, in pieno centro a Milano, Zlatan Ibrahimovic ha fatto da tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il video. Quest'oggi, in pieno centro a Milano, davanti ad una folla entusiasta, l'ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic - attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan - ha fatto da tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, la cui cerimonia inaugurale ci sarà questa sera alle ore 20:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro: il video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi.

