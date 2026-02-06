Olimpiadi di Milano-Cortina | dove seguire la cerimonia d’apertura in diretta

Questa sera si accendono ufficialmente le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La cerimonia d’apertura si potrà seguire in diretta su Rai1, con un maxischermo allestito in Piazza del Cannone e anche in un teatro a Porta Venezia. Gli appassionati avranno più opzioni per vivere dal vivo l’atmosfera della grande manifestazione sportiva.

**Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 apriranno con una cerimonia d’apertura che potrà essere seguita in diretta su Rai1, con maxischermo a Piazza del Cannone e in un teatro a Porta Venezia.** Il 6 febbraio, alle 19.45, si terrà la cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici invernali, in programma presso lo stadio San Siro a Milano. Ma per coloro che non saranno in grado di assistere all’evento dal vivo, le opzioni di visione saranno diverse: la diretta tv, con un evento di tre ore di durata, partirà con il canale Rai1, e potrà essere seguito anche su Raiplay e.it. Per gli spettatori in città, però, la cerimonia potrà essere vista anche in anteprima su maxischermo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà questa sera, con oltre 2 miliardi di spettatori previsti in tutto il mondo.

Domenica 6 febbraio si accendono le luci sulla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia

