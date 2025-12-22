Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato ufficialmente il tricolore ai sei portabandiera dell’Italia, Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino per il settore olimpico, e Chiara Mazzel e René De Silvestro per il comparto paralimpico. Per i primi quattro, prescelti dal CONI con equilibrio di genere e di federazioni d’appartenenza (FISI e FISG), la Cerimonia d’Apertura si terrà, tra Milano e Cortina, venerdì 6 febbraio, mentre per gli ultimi due, selezionati dal CIP, l’appuntamento sarà a Verona per venerdì 6 marzo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si è rivolto a tutti gli atleti presenti: “ È un vero piacere accogliervi nel Salone dei Corazzieri e incontrarvi tutti alla vigilia dell’apertura di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, consegnato da Mattarella il tricolore ai portabandiera dell’Italia

Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera: “Contento di vedere Brignone”. E lei: “Essere qui non è stato scontato”

Leggi anche: Olimpiadi Invernali 2026, Buonfiglio: “I portabandiera saranno, a Cortina, Mosaner e Brignone e a Milano, Pellegrino e Fontana”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milano-Cortina 2026, a che punto sono i lavori per le opere delle Olimpiadi invernali?; Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026: all'inaugurazione di Milano Cortina si esibirà anche Pierfrancesco Favino; A che punto sono i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Samsung lancia in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 una collezione esclusiva di accessori per la gamma Galaxy.

Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore: "L'Italia sarà con voi, rendetele onore" - La cerimonia al Quirinale verso le Olimpiadi Invernali con presenti anche il ministro Abodi, il presidente del Coni Buonfiglio e i portabandiera olimpici ... corrieredellosport.it