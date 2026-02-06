Olimpiadi 2026 il menù del Villaggio olimpico | dal tortino al cioccolato alla lasagna

Il menù del Villaggio olimpico di Milano ha suscitato già qualche sorpresa tra gli atleti. Non ci saranno i classici paccheri di Vittorio, come quelli serviti durante la cena di gala alla Fabbrica del Vapore, ma i pasti sono stati comunque apprezzati. I primi commenti arrivano direttamente dagli atleti, che hanno già assaggiato le prime portate, tra tortini al cioccolato e lasagne. La cucina sembra pronta a soddisfare i gusti di chi parteciperà alle Olimpiadi, anche se ancora manca poco all’apertura ufficiale.

Non saranno i mitici 'paccheri' di Vittorio che hanno assaggiato i capi di Stato alla cena di gala alla Fabbrica del Vapore, ma i piatti offerti al Villaggio di Milano sono già stati promossi dagli atleti delle Olimpiadi. Basta fare un giro sui social per vedere video di campioni e campionesse degli sport invernali colpiti dalla qualità del cibo presente, c'è un'atleta canadese di short track che non aveva mai provato un tortino al cioccolato con il cuore caldo e la sua reazione sui social è già virale. "Oh my god" esclama Courtney Sarault filmando il 'cuore' di cioccolato sul suo profilo TikTok.

