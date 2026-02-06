Le telefonate truffaldine sui servizi di gas e luce tornano a colpire. Questa volta, diversi cittadini segnalano di aver ricevuto chiamate sospette, con promesse di offerte vantaggiose o richieste di dati personali. Molti si chiedono se sia il caso di fidarsi ancora, visto che queste truffe sono tornate a circolare con insistenza. La paura è che qualcuno possa cadere nella trappola e perdere soldi o informazioni importanti.

O che si fa, ci si ricasca ancora? Pare proprio di sì, perché girano di nuovo telefonate e tentativi di raggiro belli e buoni ai danni dei cittadini. A lanciare l’allarme è Estra, che invita tutti a drizzare bene le orecchie e a non cascare nel tranello. Succede così: ti chiamano, parlano svelti svelti, dicono d’essere di Estra e ti promettono cambi di tariffa miracolosi. In realtà ‘un c’entrano nulla con l’azienda e l’unica cosa che vogliono è farti firmare – magari senza tu nemmeno capire bene come – un contratto con un altro operatore, oppure spillarti dati personali. E ‘un finisce qui. A volte si presentano a casa: in questi casi Estra lo ribadisce chiaro e tondo, bisogna chiedere sempre il tesserino, e soprattutto mai, ma proprio mai, far vedere la bolletta. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - “Occhio ragazzi, un vi fidate!”: tornano le telefonate truffaldine su gas e luce

