Bastoni a Radio TV Serie A | Non era scontato ripartire! Spesso si dice che l’Inter deve vincere ma…

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha commentato con sincerità la ripresa della Serie A e l’impegno in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Tra riflessioni sulla competitività e aspettative, Bastoni offre uno sguardo autentico sulle sfide e le ambizioni dei nerazzurri in questa fase cruciale della stagione.

Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Intervistato da Radio TV Serie A alla vigilia di Bologna Inter, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha presentato così la semifinale di Supercoppa Italiana che si giocherà domani sera a Riad. PAROLE – « Siamo consapevoli di essere forti, ma poi questa cosa va dimostrata sul campo. Tante volte si dice 'l'Inter deve vincere', ma poi parla il campo. Incontriamo una squadra intensa che gioca molto sui duelli, dovremo pareggiare la loro intensità.

