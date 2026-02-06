Nonni maltrattati per aver denaro | un 23enne finisce in carcere

E' finito in carcere un ragazzo di 23 anni accusato di aver maltrattato i nonni per ottenere denaro. La misura restrittiva è stata decisa dal giudice dopo le indagini. I nonni hanno raccontato di aver subito vessazioni e minacce. Ora il giovane dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia davanti a un tribunale.

E' finito in carcere per un'ordinanza emessa dal gip un 23enne, accusato del reato di maltrattamenti in famiglia. I fatti sono accaduti a Maenza e le indagini dei carabinieri della stazione del paese sono scaturite dalla denuncia sporta dai nonni, conviventi del giovane.Ai carabinieri i due.

